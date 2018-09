Facebook

Ein Linienbus kollidierte mit einem Zug © Wilfried Rombold

Auch wenn die Graz-Köflach-Bahn (GKB) den Eisenbahnbetrieb nach dem tödlichen Busunglück in der Grottenhofstraße wieder aufnehmen konnte ("am 19. September um 13.15 Uhr") - aufgrund der Schäden nach dem Unfall fahren die Garnituren bis auf Weiteres in einem deutlich reduzierten Tempo an der Unglücksstelle in Graz-Wetzelsdorf vorbei.

