Es geht fast Schlag auf Schlag beim "Mäki" in Graz. Kürzlich wurde ein neuer Lieferservice aufgetischt, nun folgt der Umbau eines Restaurants.

Der "Mäki" serviert in Graz die nächste Neuerung © APA

Zumindest in Graz krempeln die beide Fast-Food-Riesen McDonald's und Burger King derzeit ordentlich die Ärmel hoch: Wie die Kleine Zeitung berichtete, eröffnet ja Burger King in Kürze beim Riesplatz in LKH-Nähe ein neues Restaurant - inklusive einer kuriosen Neuerung.

