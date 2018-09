Erstmals fand das Treffen der Kommandanten der Landstreitkräfte in Österreich statt. 30 Delegationen aus Europa und den USA tagten bis heute in Graz.

LH Schützenhöfer und Generalleutnant Reißner mit seinem französichem und seinem spanischen Kollegen © Bundesheer/Leitner

Wem zuletzt etwas dichteres Militärhubschrauber-Aufkommen in der Luft über Graz und die Präsenz von Militärpolizei im Stadtbild aufgefallen ist, das war der Grund: Von Montag bis Mittwoch trafen sich die Kommandanten der Landstreitkräfte der kontinentaleuropäischen Staaten und der USA an der Mur zum Informationsaustausch. 30 Delegationen nahmen an diesem 5. Forum der Europäischen Kommandanten der Landstreitkräfte teil. Thema der Veranstaltung war hybride Bedrohungen. Wir haben bereits hier im Vorfeld darüber berichtet.

Für Verteidigungsminister Mario Kunasek ist die europäische Kooperation auf verschiedenen Ebenen ein wichtiges Instrument zur Streitkräfte- und Fähigkeitsentwicklung in Europa: „Treffen wie das Forum der europäischen Kommandanten der Landstreitkräfte tragen zur Verbesserung der Zusammenarbeitsfähigkeit und zum Wissenstransfer zwischen Armeen bei. Wir werden die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen nur gemeinsam in Europa lösen können. Dazu müssen Soldaten verschiedener Nationen zusammenarbeiten. Und dieses Forum sehe ich als einen weiteren Beitrag für mehr Sicherheit für Europa und seine Bürger“, so der Minister aus der Steiermark.

Die Teilnehmer nutzten das Forum für informelle Gespräche Foto © Bundesheer/Leitner

Getagt wurde in der Aula der Alten Universität in der Hofgasse. Die Eröffungszeremonie fand im Schloss Eggenberg statt, wo die Delegationen von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Stadtchef Siegfried Nagl empfangen wurden. Hausherr und Einladender des Forums war der Kommandant der österreichischen Landstreitkräfte, Generalleutnant Franz Reißner.