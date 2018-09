Nach weit mehr als neun Monaten umfassender Recherche und der liebevollen Selektion verschiedenster Produkte aus aller Welt war es soweit: Am Freitag sperrte Lena Hoschek ihren Baby Concept-Store auf, den sie auf den Namen "Bunny Bogart" getauft hat.

© Lena Hoschek/Bunny Bogart

Bunny Bogart - ein kleines Häschen mit Schlappohr, umringt von einer Ranke aus Spielzeug und Blüten in Pastelltönen lächelt von einem gerade eben angebrachten Schild und kennzeichnet den Eingang des neuesten Baby Concept-Stores in der Gutenberggasse 17 am Wiener Spittelberg. Es ist gleichzeitig auch der neueste Familienzuwachs im Hause Hoschek und wurde im Rahmen des heutigen Store-Openings gebührend willkommen geheißen.

Bei Champagner & Cupcakes und zu den vertrauten Klängen alter Walt Disney Klassiker führte Lena Hoschek am Freitag selbst durch den mit viel Bedacht und bis ins Detail eingerichteten Store. Eine hübsche Tapete mit zartem Muster, warmes Licht aus vielen unterschiedlichen Vintage-Lampen und das eigens für den Laden gefertigte Holzmobiliar im Cottage-Stil sorgen dabei für eine gemütliche Atmosphäre.

Sichtlich stolz präsentierte die Designerin die große Auswahl, die Mode für Babys und Kleinkinder, nachhaltiges Spielzeug sowie seltene Vintage Stücke beinhaltet - mit viel Sorgfalt und Leidenschaft ausgesucht. Neben vielen besonderen Labels, hinter denen zumeist kleine Handwerksbetriebe stecken, werden bei Bunny Bogart aber auch wahre Lena Hoschek Classics, wie die selbst entworfenen Kinderbänderröcke, exklusiv erhältlich sein.