Actionreich wird es am Wochenende im Grazer Stadtzentrum © KCG

Stangen, die von Seilen in Richtung Wasser baumeln, ein Zieltransparent, das bereits über der Mur etwas flussabwärts von der Erzherzog-Johann-Brücke gespannt ist: Da kündigt sich ein Wassersportevent mitten in der Landeshauptstadt an!

Der Kanu Club Graz (KCG) lädt am Samstag und am Sonntag (22. und 23. September) zum Boatercross. Für die Damen, die Herren und die Junioren geht es um die österreichische beziehungsweise um die steirische Meisterschaft. Am Samstag wird es ab 13 Uhr spannend: Jeweils vier Kajaks gehen gleichzeitig ins Rennen, jene zwei, die den Vier-Tore-Kurs am schnellsten bewältigen, kommen weiter in die nächste Runde. Je nach Starterfeld wird das Finale zwischen 15 und 17 Uhr stattfinden. Am Sonntag ist der Beginn bereits um kurz nach 10 Uhr.

Die Tore hängen schon: Alles bereit für die Boatercrossbewerbe am Wochenende Foto © Andrea Rieger

Massenstart

"Gegen 18 Uhr ist dann am Samstag noch ein Massenstart von Weinzödl geplant", ergänzt Marcel Bloder, Obmann des KCG. Ziel ist auch bei dieser Fahrt die Erzerzog-Johann-Brücke.

Wer jetzt Lust bekommen hat, mit dabei zu sein: Anmeldungen sind noch möglich. Für Anfänger gibt es eine eigene Kategorie - sie absolvieren einen etwas einfacheren Kurs.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf: www.kajakgraz.com

