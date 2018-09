Vorsicht, Betrugsmasche!Nach Bahnunfall: Falsche Polizisten fordern 70.000 Euro

Unbekannte Täter haben gleich nach dem tödlichen Bahnunfall in Graz mehrmals versucht, hohe Geldsummen von diversen Personen herauszulocken. Polizei warnt vor den Betrügern.

Betrüger haben am 18. September 2018 in Graz mehrmals versucht, hohe Geldsummen von diversen Personen herauszulocken. Es geht um Forderungen in Höhe von 70.000 Euro.

Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten, ein Familienangehöriger wäre in den schweren Unfall in Graz verwickelt gewesen. Es gäbe Probleme mit der Zulassung und der Versicherung des Autos. Aus diesem Grund müsste eine sofortige Kaution bezahlt werden, sonst würde der Familienangehörige festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden. Achtung, es handelt sich hier um eine Betrugsmasche.

Die Polizei bittet Folgendes zu beachten: Derartige Telefonate sofort beenden und die Polizei verständigen. Die Polizei fordert am Telefon nämlich weder Geld, noch werden Kautionen nach Verkehrsunfällen eingehoben, um eine Festnahme zu verhindern.



Tipp der Exekutive: Sie haben ebenfalls einen derartigen Anruf erhalten? Bitte wenden Sie sich an die nächstgelegene Polizeiinspektion!

