An die papierlose Gesellschaft glaubt Oliver Bernecker nicht, aber so nahe wie möglich kommen will er ihr. Als Ziel gibt er aus, "30 bis 40 Prozent des gesamten Briefgeschäfts auf die elektronische Schiene zu bekommen". Bernecker und Partner Peter Danner gründeten 2014 in Graz Sendhybrid und spezialisierten sich auf die E-Post. Also auf das Versenden von Rechnungen und Dokumenten in sichere elektronische Briefkästen, wo sie als PDF gelesen werden können.

Seit der Gründung unterstützt der aws Gründerfonds die Entwicklung des Unternehmens, im Herbst 2016 stieg außerdem die Österreichische Post als 26-Prozent-Partner bei Sendhybrid ein. Nunmehr hat die Post mit 51 Prozent die Mehrheit übernommen, erklärt der aws Gründungsfonds am Dienstag in einer Aussendung, der damit auch seinen "erfolgreichen Ausstieg" bekannt gibt. Seit dessen Einstieg habe das Start-up den Umsatz verzehnfacht und die Zahl der Mitarbeiter um 50 Prozent gesteigert.

Einsparungspotenzial in Millionenhöhe

Für die innovativen Lösungen hat Sendhybrid bereits mehrfach Auszeichnungen erhalten. Darunter der Staatspreis Multimedia und e-Business in der Kategorie Cloud Services, e-Government, e-Services und der Sieg beim Constantinus Award.

Mit dem elektronischen Dokumentenversand unterstützt sendhybrid Unternehmen aller Branchen dabei, ihre Geschäfts- und Versandprozesse effizienter und papierlos zu gestalten. Mit der Reduktion von Papier-, Druck- und Versandkosten, der schnelleren Bearbeitungszeit und einer rascheren Abwicklung der Bezahlung erschließt sich ein Einsparungspotenzial in Millionenhöhe.

"Der Ausstieg bei Sendhybrid ist ein schönes Beispiel, wie Venture Capital (Risikokapital, Anm.) die Entwicklung eines Start-up beschleunigt und positiv beeinflusst", erklärt Ralf Kunzmann, Geschäftsführer des aws Gründerfonds. "Mit unserem Investment ist es sendhybrid gelungen, sich in diesem Markt erfolgreich zu positionieren. Die Lösungen von sendhybrid unterstützen die Digitalisierungsstrategie der Post und ergänzen ihr Leistungsspektrum optimal."

Peter Danner, Josef Maier und Oliver Bernecker, die Geschäftsführer von Sendhybrid Foto © sendhybrid