Am Sonntag radelte Schwarzenegger durch die City, später dirigierte er am Karmeliterplatz. Und Thal freute sich am Samstag über Arnold persönlich.

Arnold Schwarzenegger in Graz © Krainer

Arnold Schwarzenegger gefällt es in Graz, am Sonntagvormittag sahen ihn "Aufsteirer"-Besucher durch die City radeln. Hintergrund: Das AS-Museum hat einen Stand in der Herrengasse. Volksnah gab sich der "Terminator" auch am Karmeliterplatz, wo er den Dirigenten gab.

