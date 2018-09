Facebook

Das Auto kam seitlich zum Liegen © Herbert Buchgraber, FF Eggersdorf

Sirenenalarm am Samstag in der Früh in Eggersdorf bei Graz: Verkehrsunfall mit verletzter Person. Also rücken die Kameraden der FF Eggersdorf und Hart-Albersdorf aus.