Direktoren an Grazer Brennpunktschulen erzählen von Problemen mit muslimischen Familien und den Schwächen des Systems. Es fehle an Ressourcen und politischem Willen, um Integration zu ermöglichen.

Direktor Kurt Hofmann, NMS Kepler in Graz. © Bernd Hecke

Ich hätte das Buch über den „Kulturkampf im Klassenzimmer“ der Frau Wiesinger aufgrund meiner Erfahrungen genau so schreiben können“, erzählt uns ein Pädagoge einer Grazer Brennpunktschule. Der Neue Mittelschul-Lehrer will nicht mit Namen aufscheinen, unterstreicht aber, dass es sich bei den Schilderungen im Buch nicht nur um Wiener Verhältnisse handle. Die Lage in der Landeshauptstadt rechts der Mur sei deckungsgleich.

