Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unter anderen sind die Baubehörde, das Straßenamt und die Servicestelle am Bahnhofgürtel betroffen © Jürgen Fuchs

Es war ein Brand mit weitreichenden Folgen: Denn wie nun bekannt wurde, hat das Feuer in einem Umspannwerk bei der Grazer Tegetthoffbrücke am Mittwochabend nicht nur zahlreiche Grazer Ämter und Servicestellen förmlich lahm gelegt - es sind am Donnerstag auch einige Grazer Firmen von der Störung betroffen und derzeit nicht erreichbar. Weder per Telefon noch per Mail oder Fax.

"Ja, in der Nacht auf heute ist bei dieser Umspannstation ein Feuer ausgebrochen", bestätigt Bernd Stockinger, Geschäftsführer des Grazer IT-Spezialisten "Citycom", auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Dieser Schwellbrand habe die Glasfaserinfrastruktur in Mitleidenschaft gezogen. Was den Brand ausgelöst habe, sei derzeit unbekannt, so Stockinger. "Wir arbeiten jedenfalls mit vier Mannschaften und mithilfe von Notmaßnahmen daran, den Schaden rasch zu beheben." Wie lange dies noch dauern wird, könne er momentant nicht sagen.

Citycom-GF Bernd Stockinger © Citycom

Zumindest seitens der Stadt Graz hat man detailliert bekannt gebeben, dass folgende Ämter, Einrichtungen und Servicestellen betroffen sind:

- die Servicestelle Bahnhofgürtel

- alle Ämter am Europaplatz 20 (z.B. die Stadtbaudirektion, die Bau- und Anlagenbehörde, das Straßenamt, die Abteilung für Grünraum und Gewässer, die Stadt- und Verkehrsplanung, die Stadtvermessung und alle angeschlossenen Referate)

- Grazer Parkraumservice (GPS)

- WBG Sturzgasse

- Albert Schweitzer Schule

-Stadtarchiv

-Veterinärreferat

-Puchstrasse 1 / WB Region Sued

-Murinsel

-Bertha-von-Suttner-Schule

-Stadtbibliothek / Schillerstrasse 53

-Bad zur Sonne

-Puchstrasse 17 EGG

-Kanalbetriebe Lagergasse 247

-Hort Kronesgasse 3

-Hort Sackstrasse 20

-Kindergarten Plüddemanngasse 28

-Kindergarten Kaiser Franz Josef Kai 60

-Kindergarten Münzgrabenstraße 16

-Schlossbergbahn

-Umspannwerk West

-Wasserwerk Andritz

-diverse GGZ Standorte

-Palais Thinnfeld Mariahilferstraße 2



Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.