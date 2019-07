Kollektives Schwitzen in der Straßenbahn? Die Kleine Zeitung hat die Temperaturen in einer gekühlten Variobahn und einem nicht klimatisierten Cityrunner gemessen.

Schweißtreibend: In den Grazer Straßenbahnen - sofern sie aktuell fahren - wird es ohne Klimaanlage heiß © Jakob Murauer

Schwitzen oder nicht schwitzen? Das ist die Frage, die sich viele Grazer bei dieser Sommerhitze beim Einstieg in eine Straßenbahn stellen. Wer nicht schwitzen will, braucht ein wenig Glück und muss eine klimatisierte Variobahn erwischen. Wer Pech hat, muss in einem alten Cityrunner schwitzen – ohne Klimaanlage.