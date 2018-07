4:2 - das Fußball-WM-Finale ging klar an Frankreich. Die kroatischen Fans in Graz und Liezen zeigen aber Größe und feiern ihr Team trotz Niederlage.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Alexander Danner

Zahlenmäßig waren die Kroaten klar überlegen - zumindest was die Fans in Graz und Liezen betrifft. Die rot-weiß-karierten Dressen dominierten sowohl beim Public Viewing der Kleinen Zeitung am Karmeliterplatz als auch sonst in der Grazer Innenstadt. Die "Allez les Bleus"-Rufe ertönten nur vereinzelt und ob der kroatischen Übermacht fast verhalten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.