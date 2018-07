4:2 - das Fußball-WM-Finale ging klar an Frankreich. Die kroatischen Fans in Graz zeigen aber Größe und feiern ihr Team trotz Niederlage.

© (c) Alexander Danner

Zahlenmäßig waren die Kroaten klar überlegen - zumindest was die Fans in Graz betrifft. Die rot-weiß-karierten Dressen dominierten sowohl beim Public Viewing der Kleinen Zeitung am Karmeliterplatz als auch sonst in der Grazer Innenstadt. Die "Allez les Bleus"-Rufe ertönten nur vereinzelt und ob der kroatischen Übermacht fast verhalten.