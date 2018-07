Nach fast 40 Jahren kehrt der Deutsche Orden nach Graz zurück. Die Geschichte dieses Ordens reicht bis in die Anfangsjahre der Kreuzzüge.

Belagerung von Akkon (1190) © KK

Akkon in Galiläa, an der Küste des östlichen Mittelmeers: Als im Jahre 1190 Kaufleute aus Lübeck und Bremen auf das christliche Heer Königs Philipp II. stoßen, sind sie entsetzt. Die hygienischen Zustände in dem Lager sind dramatisch. Der Legende nach wird ein Segel auf einer Kogge über die Kranken und Verletzten gespannt. Dies soll das erste Spital des Deutschen Ordens gewesen sein.

