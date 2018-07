Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem Portalkran wird das Druckmodul zu einer Position gebracht © Juergen Fuchs

Am nördlichen Ende der Stadt wuchten sie gerade Flugzeuge auf ein Dach. Am südlichen Stadtrand werden dieser Tage ebenso tonnenschwere Brummer in die Luft gehoben. In den Hallen der Styria Print Group in Messendorf läuft das zwar nicht ganz so spektakulär ab, aber hier wird an der Zukunft des Zeitungsdrucks gewerkt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.