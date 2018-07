Kleine Zeitung +

Graz Gleich zweimal krachte es am Radweg: Ein Unfalllenker fuhr davon

In der Grazer Wickenburggasse und in Graz Puntigam kam es in den letzten Tagen zu zwei Kollisionen von Radfahrern auf Radwegen. In einem Fall sucht die Polizei den zweiten Unfalllenker - der vor Eintreffen der Polizei davongefahren war.