Mit Transparenten wird diese Woche das rote Ampellicht ins Bewusstsein gerückt © Tengg

"Beim Umschalten der Ampel auf Rot noch schnell in die Kreuzung einzufahren, zählt zu oft noch als Kavaliersdelikt", betont Peter Felber vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Die Zahlen sprechen da eine deutliche Sprache. In den letzten fünf Jahren kam es in Graz wegen Rotlichtmissachtungen zu 314 Unfällen, die auch ein Todesopfer forderten. 441 Personen wurden verletzt, unter ihnen 26 Fußgänger. Brisantes Detail: "Drei Viertel der Übertreter sind männlich", sagt Felber. Je höher das Verkehrsaufkommen und je höher die eigene Geschwindigkeit, desto eher würden Verkehrsteilnehmer trotz Halt oder Stopp weiterfahren. Dieses Phänomen mache Vorrangverletzungen und Rotlichtmissachtungen zur zweithäufigsten Unfallursache.