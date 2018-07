Beim Ring Festival in Graz wurde am Sonntag die Stadthalle zur Hip-Hop-Arena umgewandelt. Deutsche Szenegrößen wie 187 Strassenbande oder Bausa traten auf.

Die 187 Straßenbande beim Auftritt in Graz © Martin Wiesner/Messe Graz

Am Sonntag waren beim Ring Festival in Graz Hip-Hop-Größen aus Deutschland und Österreich zu Gast. Die Freiluftarena B der Messe wurde kurzerhand zu einer Zone, in der derbe Reime und knackige Beats den Ton angegeben haben. Am Tag zuvor haben noch Wanda die Stadthalle gerockt.

