18-Jährige wollte in Drogeriemarkt Waren im Wert von einigen hundert Euro stehlen.

Ladendiebin wurde erwischt (Sujetbild) © Jürgen Fuchs

Eine Ladendiebin wurde am Samstag im Grazer Bezirk Gries erwischt. Die junge Frau hatte in einem Drogeriemarkt Waren im Gesamtwert von einigen hundert Euro in mitgebrachten Taschen verschwinden lassen.