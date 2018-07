Facebook

Die „Hempotheke“, die heilende CBD-Produkte anpries, ist nach Gerichtsvergleich Geschichte. Nun heißt sie „Hemptheke“ und verkauft schlicht Hanfsamenöl © Michael Saria

In der Landeshauptstadt Graz ist eine Blütezeit für Hanfläden angebrochen. In unzähligen Shops werden aus Hanf gewonnene Cannabidiol-Produkte vertrieben. Deren THC-Gehalt liegt unter den gesetzlichen Grenzwerten für psychoaktives THC, lösen keine Rauschzustände aus und dürfen verkauft werden.

Doch das Geschäft der Hanfläden mit wohltuender oder behaupteter heilender Wirkung ist den Apothekern ein Dorn im Auge. Gegen die „Hempotheke“, die in Leoben und Graz einen Laden sowie einen Webshop betreibt, hat die Apothekerkammer eine Unterlassungsklage eingebracht.

Wobei man mehrere Wettbewerbsverstöße abstellen lassen wollte. Erstens erinnere der Firmenwortlaut „Hempotheke“ zu sehr an „Apotheke“. Auch dass als Logo ein grünes Kreuz und ein Äskulapstab zum Einsatz kam, stieß der Kammer sauer auf.

Schließlich wollte man den Verkauf der CBD-Produkte als Nahrungsergänzungsmittel im Laden und Webshop abstellen: Weil die „Hempotheke“ ihre Produkte so anpries, dass sie „nicht nur lindernd wirken, sondern teilweise auch heilen“.

Die beklagte Partei sollte es unterlassen, CBD „als Lebensmittel oder Lebensmittelzutat in Verkehr zu bringen“, solange keine Zulassung als neuartiges Lebensmittel bestehe. Die Grazer Anwältin Julia Eckhart konnte mit einem Vergleich das Schlimmste abwenden und dem Verklagten drohende Prozesskosten ersparen.

Er änderte den irreführenden Namen in „Hemptheke“, ließ grünes Kreuz und Äskulapstab verschwinden und unterlässt es, CBD-Produkten eine heilsame Wirkung zuzuschreiben.

Der Jurist der Apothekerkammer, Andreas Eichtinger, betont: „Uns ging es vor allem darum, die krankheitsbezogene Bewerbung mit Heilwirkung abstellen zu lassen“, weil das Patienten in die Irre führe. Die Hanfläden würden in einem rechtlichen Graubereich agieren, sagt der Jurist, weil es sich eben rechtlich doch nicht um ein Nahrungsergänzungsmittel handle. Als Arzneimittel dürfe es ohnehin nur in Apotheken vertrieben werden.

Die „Hemptheke“ verkauft dank des Graubereichs die CBD-Produkte nun eben schlicht als Hanfsamenöl – so wie es andere Hanfläden auch tun.

