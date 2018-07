Facebook

Moritz Linni (3. v. l.) warf sich mit den Spielern aufs Feld. © KK

Was für ein Match! Zum Finale des Streetfootball-Festivals am Freitagnachmittag spielten die Sturm-Legenden rund um Mario Haas, Hannes Reinmayr oder Gilbert Prilasnig gegen eine Formation der EM-Kicker des sozialen Fußballturniers am Grazer Hauptplatz. Die Gäste gaben alles, wurden aber letztlich von den Sturm-Größen knapp besiegt - mit 13:12.