Im Frühling 1943 wurde die Hitler-Eiche im Grazer Stadtpark in einer Nacht und Nebel-Aktion von Mitgliedern des Cartellverbands gefällt. Die Täter dieses Anschlags auf die Nazi-Ideologie wurden nie gefasst.

Damals in der Steiermark

Widerstandskämpfer waren in der Nachkriegszeit mit diesen Armbändern gekennzeichnet © KK

Der Legende nach war es eine herrliche Vollmondnacht im April des Jahres 1943. Zwei Männer standen Schmiere, ein dritter griff zur Säge und setzte sie an. Minuten später fiel der sechs Meter hohe Baum auf die Wiese vor der Opernringkurve. Da hatten die drei schon die Flucht ergriffen, hasteten durch die Schatten der Nacht, und es lässt sich erahnen, dass ihnen das Herz bis zum Hals klopfte. Hätte man sie erwischt, Todesstrafen wären wohl die Folge gewesen.

Zur Vorgeschichte: 1933 spaltete sich der Österreichische Cartellverband vom deutschen Pendant ab, da man eine parallele Mitgliedschaft mit der NSDAP für unvereinbar hielt. Im Ständestaat wurden CV-Mitglieder schnell in Spitzenpositionen gehievt, da man sich gegen die Empfehlung der deutschen Studenten ausgesprochen hatte, Dollfuß auszuschließen. Dollfuß wurde sogar zum Ehrenmitglied ernannt.

Im März 1938 wurden Studentenverbindungen in Österreich verboten, und deren Mitglieder verfolgt. Besonders der CV wurde überwacht. Gerald Grinschgl (1922-1984), der damalige Vorsitzende, erinnert sich an diese Jahre: „Die Gestapo überwachte uns, die Gefängnisse füllten sich mit CVlern, viele mussten den Weg ins Konzentrationslager antreten.“ Er konstatierte, dass in Graz die Nationalsozialisten „besonders wüteten“ und vor allem der CV davon betroffen war.

Der Cartellverband Der Österreichische Cartellverband (CV) ist eine Studentenverbindung mit 50 Mitgliedsverbindungen in Österreich. Es handelt sich dabei um nichtschlagende, farbentragende, katholische Studentenverbindungen. Am 10. Juli 1933 spaltete er sich vom deutschen CV ab.

Er wurde 1938 verboten, seine Mitglieder arbeiteten aber unter Lebensgefahr im Untergrund.

In der Nachkriegszeit als faschistoid eingestuft, musste der CV zehn Monate lang seine Tätigkeit einstellen.

Das offizielle Verbindungsleben kam damals zum Erliegen. Auch die CV-Verbindung „Carolina“ konnte nur im Untergrund agieren. In Graz war Gerd Stepantschitz (1917-2006), der spätere Landtagsabgeordnete besonders aktiv, der in der Pfarre St. Leonhard katholische Mittelschüler und Studenten um sich scharrte, um den Nationalsozialismus zu bekämpften. Diese Gruppen bestanden aus jeweils fünf bis sechs Leuten und sie wussten aus Sicherheitsgründen nur von ihrer eigenen Gruppe. Insgesamt gab es damals rund 100 Personen dieser katholischen Studentenverbindung, die Widerstand leisteten. Sie nannten sich selbst „Die Kulturretter“.

Grinschgl wurde damals selbst kurzzeitig von den Nazis inhaftiert, nach dem Ende seines Medizinstudiums in Wien, begann Stepantschitz in seiner Wohnung in Waltendorf 1941 dennoch abermals Gleichgesinnte um sich zu scharren. Ein gefährliches Unterfangen. Der Fall von Stalingrad nährte unter den Studenten aber die Hoffnung, dass ihr Widerstand erfolgreich sein könnte. Und dann kam die Idee mit der Eiche.

Dazu muss man wissen: Der Personenkult um Adolf Hitler machte auch vor der Natur nicht Halt. In den Städten wurden seit 1933 Hitler-Eichen gepflanzt. In Verbindung zur Tradition der Luther-Eichen, die seit 400 Jahren gesetzt wurden, wollten die Nazis so ideologische Verbundenheit mit christlichen Traditionen kundtun.

Der erste Anschlag auf die Eiche erfolgte mittels Giftspritze. Dies zeigte keine Wirkung, also versuchten es Gerd Stepantschitz, Gerald Grinschgl und Kamerad Liegl erneut. „Alle drei waren wir in Uniform der Wehrmacht“, erinnerte sich Grinschgl, „während ich sägte, hielten die anderen Wache. Das Unternehmen, gelang. Die ganze Stadt wusste schon in den frühen Vormittagsstunden von dem Ereignis.“ Menschen sollen sich die Nachricht zugeflüstert haben und sprachen vom Fallen eines Symbols.

Auch nach dem Anschlag wurden Verbindungstreffen abgehalten und der Widerstand organisiert. Unter der britischen Besatzungsmacht mussten die Grazer CV-Verbindungen aber 1945 ihre Tätigkeit einstellen. Laut Grinschgl wurde der CV damals als faschistoid hingestellt, was er dem Einfluss ehemaliger Nationalsozialisten und Sozialisten zuschrieb. Dieser Stachel saß lange Zeit tief: „Diese Groteske dauerte fast zehn Monate“, berichtete Grinschgl später. „Erst Bundeskanzler Leopold Figl gelang es, das Verbot rückgängig zu machen.“

