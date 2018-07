Reaktionen auf Graz-2026-KO "Zu viele hatten Freude, dieses Projekt kaputt zu machen"

Facebook

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl im Interview mit Kleine-TV © Screenshot Videoteam

"Die größte Chance ist dahin! Graz, Schladming und die Wintersport-gemeinden wurden im Stich gelassen", klagte Siegfried Nagl nach der Absage des ÖOC. Diese sei "sehr schade für unsere Sportlerinnen und Sportler. Es ist eine leichtfertig vergebene Chance und es werde sich als Pyrrhussieg für die Gegner herausstellen. "Widerstand treibt mich an, ich habe noch viele Ideen", erklärte Nagl später am Rande der Fußball-WM-Fanarena in Graz. "Im Sport gibt es Niederlagen, klar. Aber bei diesem Elferschießen haben alle nur auf ein Tor geschossen." Er hätte sich auch von seiner Landespartei mehr Unterstützung erwartet.