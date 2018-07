Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Paar aus Kainbach bei Graz an seinem Stand auf dem Lendplatz. © Georg Tomaschek

Langweilig wird Franz Paar nie: seit 48 Jahren verbringt er seine Freizeit mit der Bienenzucht. "Begonnen hat es ungewöhnlich! Mein Vater war krank und ich musste mich um seine Bienen kümmern", lacht Paar. Der Vater wurde wieder gesund, die Leidenschaft zur Bienenpflege blieb erhalten. Heute hat der Kainbacher Imker selbst neunundvierzig Stöcke: "Um einen kümmert sich außerdem mein Enkel. Er ist jetzt zehn und interessiert sich für mein Hobby!" Was die beiden an der Arbeit fasziniert, ist schnell erklärt: "Es macht einfach Spaß und man kommt hinaus in die Natur." Ordentliches Arbeiten ist das Um und Auf, aber auch das Wetter spielt eine Entscheidende Rolle für die Qualität des Produkts. Ohnehin sind keine zwei Gläser Honig gleich, so wie auch keine zwei Bienen. Die Königinnen für seine Kolonien züchtet Franz Paar mit besonderer Sorgfalt: "Sanftmütigkeit ist mir wichtig, darauf schaue ich genau!" Nicht nur wegen der Nachbarn: Zu seinen Bienen geht Paar immer ohne Schutzanzug.

Bienenzucht ist gut für die Umwelt, ausgezeichneter Honig gut für die Kundschaft: Bei der steirischen Honigprämierung 2017 wurde Paars Waldhonig mit "Gold" geadelt. "Das war eine riesige Motivation für mich", erzählt der Imker. Den Preis hat er als Anlass genommen, seinen Betrieb in Kainbach aufzurüsten. Die Verarbeitung aller Produkte erfolgt dort, außerdem ist das ganze Sortiment ab Hof erhältlich: "Wenn ich daheim bin, kann jeder gerne vorbeikommen!" Samstags betreibt Paar zusätzlich einen Marktstand am Lendplatz, jeden Freitag steht er vormittags am Bauernmarkt Ragnitz und am Nachmittag in Hönigstal. Das Angebot beginnt natürlich mit Honig: würziger Waldhonig, süßer Blütenhonig – entweder flüssig oder cremig – und Kastanienhonig, der einen herben Abgang hat, sind zu haben. Honiglikör aus der Abfindungsbrennerei und infektionshemmende Propolistropfen gehören ebenso zum Sortiment wie Gewürzsalze und Hautbalsam. Die beiden letzteren Produkte hat Paars Tochter Stephanie beigetragen, die nebenbei als Kräuterpädagogin tätig ist.

Marktpreise Apfelsaft 1,50€/Liter Bohnen 7€/Kilo Champignons 6€/Kilo Erdäpfel 2,50€/Kilo Gewürzsalz ab 4,80€/Packung Honig 12,50€/Kilo Honiglikör ab 8€/Kilo Lippenbalsam 3,70€/Stück Majoran 2€/Büschel Propolistropfen 6,60€/Fläschchen Rosmarin 2,70€/Büschel Schnaps ab 5,50€/0,1 Liter