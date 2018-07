Facebook

Der Sonnenfelsplatz gilt als Begegnungszone. Geht es aber nach der ÖH, so wolle man den Auto-Verkehr dort eindämmen. © Gernot Eder

Die Zinzendorfgasse ist eine der belebtesten Straßen im Univiertel in Graz. "Durch das hohe Verkehrsaufkommen, wird das Radfahren sowie das Überqueren des Sonnenfelsplatzes immer schwieriger", meint aber die ÖH Graz. Aus diesem Grund wurde nun eine Petition an die Stadt Graz gestartet, in der man fordert, dass die Zinzendorfgasse zwischen Sonnenfelsplatz und Hugo-Wolf-Gasse autofrei wird - nur Bus- und Radverkehr sollen erlaubt sein. "Somit soll die Zinzendorfgasse sicherer und das Verweilen in den Gastgärten angenehmer werden", heißt es aus den Reihen der HochschülerInnenschaft.