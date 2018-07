Facebook

Autoverkäufer soll Barzahlungen nicht weitergeleitet haben © M. Schuppich - stock.adobe.com

Weil er nach eigenen Angaben spielsüchtig ist und deshalb Schulden angehäuft hat, geriet ein Verkäufer in einem großen Grazer Autohaus auf die schiefe Bahn. Drei Monate lang soll er von Kunden getätigte An- und Restzahlungen in die eigene Tasche gesteckt haben. Der Schaden beläuft sich auf bis zu 150.000 Euro. Nun flog der 32-jährige Grazer auf.

