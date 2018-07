2441 Bewerber rittern heute in der Stadthalle Graz beim Aufnahmetest um einen von 360 Studienplätzen der Medizin-Uni in Graz.

3000 Bewerber in der Grazer Stadthalle © Juergen Fuchs

Während die Schüler am heutigen Freitag in die heiß ersehnten Ferien starten, geht es für rund 3000 junge Leute in der Stadthalle Graz um ihre Ausbildungs-Zukunft. Ja, es ist wieder einmal Aufnahmeprüfung für die begehrten Studienplätze an der Med-Uni Graz.