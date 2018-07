Kleine Zeitung +

Von Graz nach Rhodos Endlich! Maschine startete mit zwei Tagen Verspätung

160 Passagiere wollten schon am Dienstag vom Flughafen Graz aus in den Griechenland-Urlaub fliegen. Heute Mittag war es soweit, die Maschine hob um 13.15 Uhr ab - allerdings nahmen nur mehr 30 Personen den Flug in Anspruch.