Seit dem schweren Unwetter vor rund drei Wochen ist der Glacis-Radweg gesperrt - ohne Ersatzlösung für Radfahrer © Gerald Winter-Pölsler

Er war ein echtes Ärgernis für Radfahrer, der gesperrte Radweg am Glacis. Nicht die Sperre an sich, die nach dem schweren Unwetter am 12. Juni notwendig wurde, sondern die fehlende Ausweichmöglichkeit. Der Glacis-Radweg ist einer der am meisten benutzen Wege in der Stadt - und wurde mehr als drei Wochen ersatzlos gesperrt.

