"Es ist unser klarer Auftrag die GrazerInnen für den Sport in Graz zu begeistern", erklärt Sportstadtrat Kurt Hohensinner zur neuen Maßnahme der Stadt: Um mehr Kinder - und damit auch potentielle Nachwuchssportler - auf den Platz und die Trainingshallen zu locken, wird mit diesem Jahr der erste Grazer Sportgutschein an Volkschulkinder verteilt. Für alle Mädchen und Buben, die diese Woche die dritte Klasse abschließen, stehen insgesamt mehr als 1000 Gratis-Jahresmitgliedschaften in 80 teilnehmenden Sportvereinen zur Verfügung.