Der Grazer Bürgermeister Nagl war ein Gegner einer Volksbefragung über Olympia in Graz. Nun will er alle Steirer einbinden. Warum eigentlich?

Bürgermeister Siegfried Nagl glaubt an ein "Ja" zu Olympia 2026 in Graz © GEPA pictures

Herr Bürgermeister, Sie waren gegen eine Volksbefragung. Warum gibt es jetzt doch eine steiermarkweite?

Siegfried Nagl: Wir haben für eine Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2026 eines nach dem anderen abgearbeitet. Jetzt liegt die Machbarkeitsstudie vor und wir haben nur noch die Hürde einer im Raum stehenden Befragung. Ich habe stets gesagt, ich habe keine Freude mit einer Befragung nur in Graz, weil auch andere Austragungsorte betroffen sind. Eine Befragung in Österreich und in Bayern, wo es ja auch Austragungsorte gibt, wäre schwierig. Aber es soll die ganze Steiermark hinter so einer Bewerbung stehen. Darauf habe ich mich mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Sportminister Heinz-Christian Strache geeinigt.