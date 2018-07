Facebook

Projektpartner: Werner Miedl, Gerald Ortner, Doris Kampus, Christopher Drexler, Stadtrat Kurt Hohensinner © LPD Steiermark

In der Steiermark startet ein großangelegtes Pilotprojekt, das gegen die Radikalisierung und Polarisierung in der Gesellschaft wirken soll. In erster Linie zielt es auf Migranten und die muslimische Bevölkerung ab. Sie sollen stärker in die Mehrheitsgesellschaft eingebunden werden. Es geht aber auch um die Vermittlung klarer Regeln des Zusammenlebens. Getragen wird das österreichweit einzigartige Projekt von der Plattform "Gemeinsam.Sicher" der Polizei. Start ist in den Regionen Graz und Umgebung, Leoben, Bruck und Kapfenberg. Das Pilotprojekt ist vorerst einmal für ein Jahr ausgelegt.

