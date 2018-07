Facebook

Nach der Kassa des Elektromarktes war Endestation © ballguide/Großschädl

Das nennt man dreist: Mit einem Fernseher und weiteren Elektrogeräten im Einkaufswagerl spazierten am Samstagnachmittag drei Rumäninnen (19, 20 und 29 Jahre alt) in einem Elektromarkt im Grazer Citypark an der Kasse vorbei - ohne zu zahlen, wohlgemerkt. Der Kaufhausdetektiv bemerkte das, hielt die drei Frauen an und alarmierte die Polizei.