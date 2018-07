46-jähriger Rumäne befriedigte sich auch in aller Öffentlichkeit. Am Sonntag wurde er endlich ausgeforscht.

Mitten in Graz-Eggenberg kam es zum "öffentlichen Ärgernis" © Jürgen Fuchs

"Öffentliche geschlechtliche Handlungen" und "Erregung öffentlichen Ärgernisses" werden laut Strafgesetzbuch einem 46-jährigen in Graz lebenden Rumänen vorgeworfen. Am Sonntag wurde er im Bezirk Eggenberg von der Polizei ausgeforscht. Er hatte sich in aller Öffentlichkeit selbst befriedigt.