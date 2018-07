Es ist so weit: Am heutigen Montag führen ja Betriebsversammlungen zu Ausfällen bei ÖBB-Zügen, Postbussen und bei den Grazer Öffis.

Auch heute bremsen Betriebsversammlungen die Öffis aus © KLZ/HOFFMANN

Jetzt geht es also ans Eingemachte: Heute, Montag, wird der öffentliche Verkehr in Teilen der Steiermark am Vormittag vorübergehend ruhen. Die Grazer Busse und Straßenbahnen werden vier Stunden lang überhaupt still stehen.

