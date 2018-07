Es ist so weit: Betriebsversammlungen führen zum Ausfall nahezu aller ÖBB-Züge in der Steiermark, den Postbussen und bei den Grazer Öffis. Wir berichten live.

ÖBB-Mitarbeiter haben sich in der Früh beim Grazer Hauptbahnhof versammelt © Juergen Fuchs

Heute steht der öffentliche Verkehr in Teilen der Steiermark am Vormittag vorübergehend still. So gut wie alle Züge in Nah- und Fernverkehr fallen bis in den späten Vormittag aus. Auch die Grazer Busse und Straßenbahnen werden vier Stunden lang ruhen. Wie berichtet, stecken dahinter Betriebsversammlungen bei den ÖBB, den Postbus-Bediensteten und den Graz-Linien. Es geht um die geplante und umstrittene Arbeitszeitflexibilisierung ("12-Stunden-Arbeitstag").

Die Entwicklungen im Live-Ticker



8.30 Uhr: Nicht nur heute, auch die kommenden Tage stehen im Zeichen des Protests gegen das geplante Arbeitszeitgesetz. Worum es in der Diskussion eigentlich geht, hat Redakteurin Claudia Gigler hier zusammengefasst.

8.20 Uhr: Während in Wien die Betriebsversammlungen der ÖBB abgeschlossen sind, wird in der Steiermark der Zugverkehr noch länger ruhen, informieren die ÖBB.



Zu Einschränkungen kommt es noch im Raum Linz und Graz. Hier sollten die Betriebsversammlungen in der nächsten Stunde abgeschlossen sein. Auch die Lage in Salzburg verbessert sich zunehmend. Die Zugverbindungen werden langsam wieder aufgenommen. /2 — ÖBB (@unsereOEBB) 2. Juli 2018

8.15 Uhr: Redakteur Michael Saria meldet sich vom Jakominiplatz, dem Grazer Öffi-Knotenpunkt: "Derzeit ist hier noch alles relativ ruhig. Die letzten Bims fahren durch. Durchsagen gibt es keine, nur die elektronischen Stelen informieren die Fahrgäste über die Betriebsversammlungen."

Foto © Michael Saria

8.10 Uhr: Mehr Pendler als sonst dürften heute mit dem Auto unterwegs sein. Das macht sich in der Verkehrslage derzeit noch nicht stärker bemerkbar als sonst. Einen aktuellen Überblick über den Verkehrsfluss in Graz sehen Sie hier:

8.00 Uhr: In Graz rollen die Straßenbahnen nach und nach in die Remise in der Steyrergasse.

7.45 Uhr: "Derzeit steht der ganze Schienenverkehr still. Der Zug von Graz nach Prag ist die letzte Fahrt, dann geht nichts mehr", sagt ÖBB-Sprecher Herbert Hofer. Nachsatz: "Die Situation kann sich ständig ändern", denn die Arbeitnehmer dürfen laut Gesetz selbst entscheiden, ob sie an den Versammlungen teilnehmen oder nicht.

Die Züge stehen am Grazer Hauptbahnhof still Foto © Juergen Fuchs

Die Schüler sollen zumindest mit den ÖBB-Postbussen transportiert werden, Pendler in den S-Bahnen und Regionalzügen bleiben auf der Strecke. Zwischen 10 und 11 Uhr sollen sich die Betriebsversammlungen wieder auflösen und normaler Betrieb einkehren. Laufend Informationen gibt es auf der Homepage, in der Scotty-App und auf den Social-Media-Kanälen der ÖBB.



Die Straßenbahnen rollen in die Remise Foto © Michael Saria

7.30 Uhr: So soll der Protest bei den Graz-Linien ablaufen: Die Grazer Busse und Straßenbahnen fahren ab 7.45 Uhr sukzessive in die Remisen. Nach dem Ende der Versammlungen - voraussichtlich um 11.30 Uhr - werden die Garnituren wieder ausrücken. Ab 12.30 Uhr sollten heute also wieder alle Linien regulär verkehren.

