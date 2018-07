Facebook

Ab 1. Juli gelten die neuen Öffi-Tarife © Jürgen Fuchs

Ab heute, Sonntag, gehen die Uhren wieder anders: Denn einmal mehr steigen auch an diesem 1. Juli die Öffi-Tarife. Und zwar folgendermaßen (Zone 101):

Stundenkarte: 2,40 Euro

24-Stunden-Karte: 5,30 Euro

Wochenkarte: 14,80 Euro

Monatskarte: 49,50 Euro

Halbjahrskarte: 254 Euro

Jahreskarte: 440 Euro

Hier die wichtigsten Tipps, wie Sie trotzdem am günstigsten unterwegs sind:

Billigere Jahreskarte: Nicht für alle Fahrgäste kostet die Jahreskarte künftig 440 Euro. So federt die Stadt Graz diesen Preis erneut durch einen Zuschuss ab – Bewohner der Landeshauptstadt zahlen also ab 1. Juli „nur“ 265 Euro. Doch auch Gemeinden in Graz-Umgebung fördern wieder Öffi-Jahreskarten für ihre Bewohner, unter anderen sind dies Weinitzen, Stattegg, Thal und Seiersberg-Pirka. Übrigens: Wer ohnehin vorhat, sich eine Jahreskarte zuzulegen, sollte dies noch bis Ende Juni zum alten Preis machen. Man erspart sich unterm Strich sechs Euro.

Immer noch ein Gheimtipp: Kurioserweise ist er längst nicht allen Fahrgästen vertraut – der „Zehnerblock“, quasi ein günstiger Vorrat an Stundentickets zum Abstempeln. Diese 10-Zonen-Karte kann von einer oder mehreren Personen für Fahrten über eine oder mehrere Tarifzonen verwendet werden. Zum Vergleich: Zehn Stundenkarten (Zone 101) kosten ab 1. Juli 24 Euro. Der Zehnerblock, der auch für zehn Stundenfahrten genutzt werden kann, ist dann ab 20,60 Euro zu haben.

Hilfe beim Studentenbudget: Grazer, die jünger sind als 27 und studieren, haben Glück: Die öffentliche Hand greift ihnen beim Vorankommen unter die Arme. Dank des „Mobilitätsschecks“, den die Stadt Graz seit Jahren anbietet, verringert sich der Kaufpreis für ein Studiosi-Ticket: bei einer 4-Monats- Studienkarte um 30 Euro, bei der Variante für fünf Monate um 35 Euro und bei der 6-Monats-Studienkarte um 40 Euro (dieser Preisnachlass gilt auch beim Carsharing). Der Mobilitätsscheck kann noch bis zum 31. August beantragt werden: Infos und Details dazu findet man online unter www.graz.at.

Günstige Stundenkarten auf Vorrat: der Zehnerblock Foto © Michael Saria

Die Altstadtbim: Wer im Grazer Zentrum von A nach B kommen will, kann dies auf sämtlichen Straßenbahnlinien tun – und zwar kostenlos. Denn bekanntlich lädt die „Altstadtbim“ seit Längerem täglich zu Gratisfahrten ein. Dies gilt auf den Bimlinien 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13 und 26 sowie auf entsprechenden Bussen im Falle eines Schienenersatzverkehrs. Wer also zwischen Jakominiplatz, Südtiroler Platz, Schloßbergplatz, Finanzamt und Kaiser-Josef-Platz pendelt, braucht dafür keine Fahrkarte zu lösen. Info: www.holding-graz.at/altstadtbim.

Der Taxi-Zuschuss: Täglich ab 20 Uhr können Fahrgäste

den Lenker bitten, ihnen ein Taxi zu bestellen – und zwar zu ihrer

Ausstiegshaltestelle hin. Das heißt, wenn der Fahrgast den Bus verlässt, wartet das Taxi im Idealfall schon. Und: Man erhält eine Bonuskarte, welche die Taxifahrt auch noch günstiger macht – um denWert einer Stundenkarte, also ab 1. Juli um 2,40 Euro.

Durchs ganze Land um 11 Euro: Im Sommerurlaub kommt für

viele so ein „Freizeitticket“ wie gerufen: Damit kann man an Wochenenden um 11 Euro einen Tag lang durch das steirische Verbundgebiet (inklusive „Erweiterungsbereiche“ nach Radstadt,

Szentgotthárd, Tamsweg) sausen. Also mit der S-Bahn und dem Regionalbus genauso wie mit den Bims und der Schloßbergbahn in Graz. Und das Beste daran: Die bevorstehende Tariferhöhung mit 1. Juli ist dem Freizeitticket herzlich egal – es kostet auch am 2. Juli noch 11 Euro. Erhältlich ist es unter anderem beim Mobilitätscenter (Jakoministraße 1) sowie an Bahnhöfen.

