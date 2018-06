Facebook

Grazer Olympiabewerbung sorgt für Pro und Contra © Ballgiude

Jetzt liegen die Zahlen der Machbarkeitsstudie für Olympische Winterspiele 2026 in Graz, Schladming und den Partnerstädten am Tisch – und die Debatte ist hitzig. Während Vertreter der „Graz 2026“-GmbH und die Bürgermeister von Graz und Schladming „Fünf Ringe für ein Halleluja“, also das Hohelied auf Spiele ohne Risiko, dafür mit einer Wertschöpfung von 1,67 Milliarden Euro anstimmen, ätzt die Opposition über die „Schönfärberei“ und kündigt eine Volksbefragung an.

