Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Eröffnungskomitee mit Claudia Eichler und Klaus Höllbacher ist bereit! © Marija Kanizaj

Wenn der Schloßberg Gefühle hätte, wäre er bestimmt auch schon ganz aufgeregt: Seit Donnerstag wird am Grazer Stadtberg gewerkelt, um ihn in ein sommerliches Ballkleid zu hüllen. Für die Ausstattung zeichnet hier, wie auch schon bei der Opernredoute, Mignon Ritter verantwortlich. Gestern Freitag wurde schon eifrig vor Ort für die Polonaise von Claudia Eichler und Klaus Höllbacher geprobt – getanzt wird übrigens zu Abba-Sound, ganz cool mit Sonnenbrille.

Kleine.TV streamt ab 19 Uhr!

Dabei sein können Sie auch per Livestream: Das Team von Kleine.TV mit Regisseur Markus Leodolter und Moderatorin Alice Samec überträgt ab 19 Uhr live von der Eröffnung!

Keine Krawatte, gerne auch in Dunkelblau für die Herren; luftiges, schickes Sommerkleid für die Damen - das ist der Dresscode "Cocktail" Foto © Marija Kanizaj

Was soll man da anziehen?

In einem Wort: "Cocktail". Dabei handelt es sich um eine Kleiderordnung, die sowohl dem Herrn, wie auch der Dame zwar die Eleganz des Kleidungsstils vorschreibt, ansonsten aber recht viel Freiheit zur persönlichen Entfaltung lässt. „Für den ersten Schlossbergball sind Cocktailkleider mit Blumenprints oder frischen Farben angesagt", sagt Katharina Tautscher von Kastner & Öhler: "Wer schlichtere und bedecktere Farben bevorzugt, ist mit einem Cocktailkleid aus feiner Spitze in den Farben Schwarz oder Dunkelblau perfekt gekleidet.“

Als Alternativen bieten sich aber natürlich auch ein sommerliches Abendkleid, ein stilvolles Kostüm oder das Kleine Schwarze an."

Für Herren wichtig: "Für Krawatten und Mascherl gibt es definitiv keine Verpflichtung", so Tautscher. Auch Schwarz ist kein Muss. Anzüge in Nachtblau oder Anthrazitgrau oder ein Dinnerjacket ist ebenso perfekt.

Was steht am Programm?

Die "Tore" zum Schlossbergball öffnen bereits um 16.30 Uhr, und die Ballstimmung beginnt für die Gäste schon bei den „Bodenstationen“ von Bahn und Lift, wo die ersten Bands, Artisten und auch kühle Sommerdrinks warten. Der offizielle Teil beginnt um 19.30 Uhr. Da begrüßt Marion Petric im Ballsaal Kasematten gemeinsam mit dem Orchester Sigi Feigl Conférencière das Publikum, das Eröffnungskomitee bittet zum Tanz. Ebenfalls Teil der Eröffnung: Helmut Marko wird im Zuge der Kooperation mit dem "Projekt Spielberg" (am Sonntag findet der Grandprix statt!) als Ehrenbürger der Stadt Graz geehrt. Bei der Mitternachtsshow werden die Weltmeister der Showakrobatik von 2017 - "The Freaks" - dem Publikum den Atem rauben. Statt der üblichen Quadrille präsentieren Ingrid Dietrich und Helmut Nebel gleich im Anschluss den Meneaito, ein mitreißender kolumbanischer Gruppentanz.

Welche Teile des Schloßbergs werden bespielt?

123 Meter über der Grazer Altstadt wird getanzt - und zwar in sieben "Ballsälen". Ausgehend vom Red Carpet, der Piazza vor den Kasematten, geht es in den "Ballsaal", die überdachte Schloßbergbühne, oder ins Schlossbergrestaurant alias "Restaurant Swingtime", wo die Cover Girls in den Glamour vergangener Zeiten entführen.

Der Panoramasaal des Restaurants wird zum "Cubanorama" mit Silvio Gabriel und seiner Band. Die Skybar wird zur "Himmelsbar", der Biergarten zum "Kulinarischen Garten" mit DJ Mama Feelgood und DJ Mr. Farmer. In der Stallbastei warten der "Club Bastei", für den Horst-Michael Schaffer gleich eine eigene Band arrangiert hat: Special Soul & Groove Summit featuring Stella Jones. Im Untergeschoß, der "Disco Bastei" werkt Antenne DJ Markus Dietrich. Und dazwischen: Ist auch jede Menge los! Kontaktjongleur Albert Tröbinger, Luftakrobatin Yasmine Heyer, Magier Philipp Tawfik, Leuchtjongleur Franz Hofer, Mentalist Alex Ray, "Gambler" Jack Black und René und Bernhard vom Team Renedance für spektakuläre Momente hoch über Graz.

Hält das Wetter?

"Nach den aktuellen Wettermodellen gestaltet sich der Samstag in Graz meist sonnig und wieder wärmer", weiß Hannes Rieder von der ZAMG. Zeitweise ziehen laut dem Meteorlogen ein paar Wolkenfelder durch, die Regenwahrscheinlichkeit ist dabei aber gering. Auch der Nordwind, der seit gestern in Graz geweht hat, sollte am Abend nachlassen. Am Nachmittag werden bis zu 26 Grad erwartet, zur Eröffnung hat es noch angenehme 20 Grad, gegen Mitternacht kühlt es aber auf ca. 12 Grad herab.

Gibt es noch Karten?

Restkarten sind am Veranstaltungstag an der Abendkasse (Schloßbergbahn) erhältlich!

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.