12-Jährige am Zebrastreifen verletzt

Kurz vor 7 Uhr wollte eine zwölfjährige Grazerin die Triester Straße in Graz/Puntigam auf Höhe Plachelhofstraße in Richtung Osten überqueren. Dabei benützte sie bei Grünlicht der Fußgängerampel den Schutzweg. Da fuhr ein unbekannter Pkw-Lenker am rechten Fahrstreifen stadtauswärts, missachtete das für ihn geltende Rotlicht und stieß das Mädchen zu Boden. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr, ohne anzuhalten weiter.

Die Zwölfjährige musste mit leichten Verletzungen ins UKH Graz eingeliefert werden. Sie konnte nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen werden.

Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Pkw der Marke Mercedes Benz mit Leibnitzer Kennzeichen, näheres ist aber nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Pkw-Lenker.

Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059 133/65 41 10 erbeten.

Ungefähr zur selben Zeit stießen im Bezirk Gries (Europaplatz/Eggenberger Gürtel) zwei Radfahrer zusammen. Ein 14-Jähriger kam dabei zu Sturz und verletzte sich leicht. Er wurde ins UKH eingeliefert. Die etwa 30-jährige Radfahrerin, mit der er zusammenstieß und die in rosa/pinkt gekleidet gewesen war, fuhr weiter. Hier sucht die Polizei nach der Radfahrerin.