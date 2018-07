Andritzer, die das E-Taxi nehmen, können sich diese Fahrt künftig vom Bezirk mit fünf Euro fördern lassen. Eine solche Unterstützung gibt es in Puntigam bereits seit 2017.

Günstig per E-Taxi

Christian Hermann (E-Taxi Graz), BR Florian Tantscher, Bezirksvorsteher Stv. Harald Oberhuber, Bezirksvorsteher Stv. Gerlinde Koschak und Bezirksvorsteher Johannes Obenaus. E-Mobilität macht sich künftig bezahlt - im wahrsten Sinne des Wortes. © KK

"Jeder kann etwas gegen schlechte Luft tun." Unter diesem Motto stellte der Andritzer Bezirksrat seinen neuesten Beschluss zur E-Mobilität vor. In Zukunft haben in Andritz gemeldete Bürger nämlich die Möglichkeit, sich E-Taxi-Fahrten mit 5 Euro fördern zu lassen. Die Aktion, die ab sofort Gültigkeit besitzt, richte sich vor allem an ältere Menschen, für die das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel nicht immer optimal zu erreichen sei, heißt es aus dem Bezirksrat.