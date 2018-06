13 Feuerwehren rückten sicherheitshalber an, als in Frohnleiten ein Brand bei Mayr-Melnhof ausbrach. Zum Glück verlief die Sache glimpflich.

Feueralarm in Kartonfabrik in Frohnleiten © Ullrich

Wenn ein Brand in einer Papierfabrik gemeldet wird, ist naturgemäß höchste Alarmstufe. So auch am Freitag Mittag, als sich ein Ballen Altpapier auf einem Förderband der Kartonfabrik Mayr-Melnhof in Frohnleiten entzündete. 13 Feuerwehren rücktzen insgesamt an, mussten aber zum Glück nicht mehr tätig wewrden. Die werkseigene Sprinkleranlage hatte das Feuer gelöscht. Schaden gab es keinen, erklärte die Werksleitung.

