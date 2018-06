Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute wird in der Postgarage bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. © Didge and Bass

Bereits seit 10 Jahren begeistert die Veranstaltungsreihe "Didge&Bass" in Graz die Massen. Heute wird dieses Jubiläum gebührend gefeiert. Um 22 Uhr geht es in der Postgarage los und ab dann wolle man dort "das Publikum von Kopf bis Fuß in Schwingung versetzen".