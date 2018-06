Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Panne passierte im Chirurgie-Neubau des LKH Graz © APA/FOTOSTUDIO PACHERNEGG

Die Ursachen-Forschung am LKH Graz läuft weiter: Nachdem am Donnerstag ein Patient von einem Operationstisch gerutscht war und alle Operationssäle gesperrt wurden, wird noch immer nach der Ursache für den Zwischenfall gesucht. Das LKH Graz meldete aber heute, dass auch am Wochenende Notfälle und dringende Operationen durchgeführt werden können. Es mussten ja zwölf OP-Säle gesperrt werden, in denen der baugleiche Tisch steht. Alle geplanten Operationen wurden in der Folge abgesagt.