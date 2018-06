Facebook

Lkw wurde veruntreut © ChristArt - Fotolia

Am Mittwochvormittag mietete ein 42-jähriger Kroate bei einer Autovermietung in Graz einen Lkw an. Beim Vertragsabschluss gab er, wie sich später herausstellen sollte, eine falsche Adresse und eine falsche Telefonnummer an. Am Donnerstag lief die Miete aus, doch das Fahrzeug wurde nicht zurückgebracht. Eine Angestellte erstattete darauf hin Anzeige bei der Polizei. Jetzt läuft eine Fahndung nach dem Kroaten.