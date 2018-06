Kleine Zeitung +

Uni-Entscheidungen Richterin löst Richter ab, Kandidat springt ab

An der Karl-Franzens-Universität folgt Gerichtspräsidentin Caroline List dem ehemaligen Verfassungsgerichtshofpräsidenten in den Uni-Rat. An der Kunst-Uni zog deutscher Bewerber seine Kandidatur zurück.