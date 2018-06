Am 2. Juli finden ja auch bei den Graz-Linien Betriebsversammlungen statt, die Öffis stehen am Vormittag still. Dass die Grazer Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) dies unterstützt, empört viele bei ÖVP und FPÖ.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Grazer Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) © Ballguide/Nicholas Martin

Das verkehrspolitische Match in Graz zwischen ÖVP und FPÖ auf der einen Seite und KPÖ auf der anderen geht in die nächste Runde. Was aktuell die Wogen hochgehen lässt ist der Umstand, dass die Grazer Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) den Öffi-Streik am 2. Juli unterstützt. Aufgrund von Betriebsversammlungen zur geplanten "Arbeitszeitflexibilisierung" werden ja am Montag auch Grazer Busse und Bims voraussichtlich zwischen 8 und 13 Uhr still stehen.



Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.