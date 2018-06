Fast 300 Biker ließen sich gestern die Einladung zur CityRadl-Tour der Stadt Graz nicht entgehen und strampelten vom Mariahilferplatz bis zum Wasserkraftwerk in Andritz. Bei der nächsten Tour am 25. Juli geht es zu Hornig.

CityRadeln in Graz

© Stadt Graz / Christian Glösl

Passend zum Thema "Trinkwasser", unter dem die Juni-Ausgabe des CityRadelns stand, mussten 300 wackere Pedalenritter gestern noch einem Regenschauer trotzen, ehe sie am Mariahilferplatz starten konnten. Bei einer rund eineinhalb Stunden langen Tour strampelte man in Richtung des Wasserwerks in Andritz, wo die CityRadler eine kurze Pause einlegen und sich Herkunft und Verteilung des Grazer Trinkwassers erklären lassen ließen.