IOC-Vizepräsident Samaranch sieht in Graz einen starken Kandidaten für die Winterspiele 2026 und stellt 1,5 Milliarden Dollar für den Veranstalter in Aussicht. Heute legt Graz die große Machbarkeitsstudie vor. Wir übertragen hier live.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Präsentation: Schladmings Bürgermeister Jürgen Winter, ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel, Siegfried Nagl, Mario Eustacchio, Olympia-2026-Koordinator Markus Pichler (von links) © Bernd Hecke

Das Budget für die Austragung von Olympischen Winterspielen bedeute dank der IOC-Agenda 2020, die ja eine neue Bescheidenheit vorgibt, kein finanzielles Risiko mehr, rechnete der spanische IOC-Vizepräsident Juan Antonio Samaranch in der Vorwoche im Grazer Rathaus vor: "Für Winterspiele bräuchte Graz ein Budget von 1,3 bis 1,5 Milliarden Dollar." 925 Millionen davon kämen vom International Olympic Comittee (IOC) - zwei Drittel in Cash, der Rest über Leistungen, wie die TV-Produktion etc. -, rund 250 Millionen müssten von lokalen Sponsoren zu heben sein, 300 Millionen seien aus dem Ticketverkauf zu stemmen: "Und das ist alles Geld, das nur in die Region, die die Spiele austrägt, fließt. Und es bleibt noch ein Gewinn!"

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.